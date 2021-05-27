Son dakika haber... Başkan Başdeğirmen, şehitlerin eş ve çocuklarını ağırladı
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Son dakika haber... Başkan Başdeğirmen, şehitlerin eş ve çocuklarını ağırladı

Son dakika haber... Başkan Başdeğirmen, şehitlerin eş ve çocuklarını ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit aileleriyle bir araya geldi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit aileleriyle bir araya geldi. Isparta'da gül bahçelerini ziyaret eden, gül toplayan şehit eşleri ve çocuklarını eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte misafir eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehitlerin ailelerini Isparta'da misafir etmekten büyük onur duyduğunu söyledi.

Isparta'da gül hasat sezonu başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan şehitlerimizin eşleri ve çocukları şehre geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, şehitlerin eşlerini ve çocuklarını Isparta'da ağırladı, sohbet etti, şehitlerin çocuklarına hediyeler verdi.

Türkiye'nin bekası için terörle mücadele eden şehitlerin eşlerini ve çocuklarını Isparta'da ağırlamaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Vatanımız için canlarını veren şehitlerimizin eşleri ve çocuklarıyla Isparta'dayız. Davet üzerine Isparta'ya gül bahçelerine gelen ailelerimiz Isparta'mızın şeref konukları. Ailelerimizle şehrimizin güzelliklerini paylaşıyoruz, hem de şehit ailelerimizin değişik bir ortamda buralarda bulunmasını sağlamak amacıyla böyle bir program düzenlendi. Amacımız diğer şehit ailelerimizle de dönüşümlü olarak birlikte olmaktır. Isparta'mıza gelen şehit eşlerimize ve çocuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Şahsım, ailem, belediyem, Isparta'mız adına saygılar sunuyorum" dedi.

"Ne kadar fedakar olduğunuzu biliyoruz"

Başdeğirmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizler, çok önemli bir görevinin içerisindeyken ayrı kaldığınız eşlerinizin, şehitlerimizin bugün yokluğunu yaşıyorsunuz. Bu yokluğu yaşamak kolay değil, bunların bilincindeyiz. Bizlerde gücümüzün yettiği kadar sizlerin yanında olmak, beraber olmak, yaşamış olduğunuz acıyı hafifletmek bizim de en büyük görevimizdir. Kahramanmaraş ve Adana'dan gelen misafirlerimiz. Çukurova bölgesinden şehrimizdeler. Şehrimizde gül sezonu. Sizlere de bir farklılık olacağını düşündük. Sizlerle bu bahçelerin daha güzel olmasını istiyoruz. Çocuklarımızı da her yıl burada görmek isteriz. İki ay sonra lavanta sezonu, oraya da bekleriz. Bizler, ne zaman isterseniz sizleri Isparta'mızda misafir etmek isteriz. Her zaman yanınızdayız. Sizlerin bu memlekete, bu ülkeye vermiş olduğunuz değerin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne kadar fedakar olduğunuzu da biliyoruz. Çocuklarımız için sizler için bizler her zaman varız. Büyük ülke olmak kolay değil. Büyük ülke olmak için sınırlarımızı korumak zorundayız. Bir tek çakıl taşımızı dahi başkalarına vermeyeceğiz, düşmana karşı koruyacağız. Sizler bunu en yüksek seviyede yaptınız. Bizlere de düşen ne varsa bizlerde sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şehrimize şeref verdiniz. Her zaman bu şerefe layık olmaya çalışacağız, sizlerle beraber olmak isteriz. Ne zaman isterseniz, sizleri tekrar tekrar Isparta'mıza bekliyoruz." - ISPARTA

Son dakika haber... Başkan Başdeğirmen, şehitlerin eş ve çocuklarını ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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