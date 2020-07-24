Son dakika haber | Başkan Aydıner, Ayasofya Camii'nde Son dakika haberi: Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Danıştay kararının ardından 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Danıştay kararının ardından 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve vatandaşlar ile birlikte cuma namazı kılan Başkan Aydıner, "Kutlu Fethin simgesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ulu mabed Ayasofya, şimdi yeniden camii olarak bizlere emanet. Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA