Son dakika haber: Başkale İlçe Emniyet Müdürü Trak, göreve başladı Son dakika gündem haberi... Yozgat Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Trak, göreve başladı.

Yozgat Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Trak, göreve başladı.

Tebrik ziyaretlerini kabul eden Trak, yaptığı konuşmada, ilçede huzur, asayiş ve güvenliğin tesisi için vatandaş ile toplumun her kesimiyle istişare ederek, iş birliği içerisinde görev yapmanın gayret ve çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Başkale ilçesine atandığı için mutlu olduğunu dile getiren Trak, mesai mefhumu gözetmeksizin kentin huzuru için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA