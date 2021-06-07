Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

???????Bu kapsamda, Başkale Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında arama yaptı.

Aramada, iki bidonda 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile tüfeğe ait 5 şarjör, 191 fişek, gece görüş dürbünü ve 50 parça halinde 52 kilo 442 gram esrar ele geçirildi.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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