Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
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Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı Motosiklet sürücü çarpmanın etkisiyle savrulurken motosiklet park halindeki otomobilin alına girdi Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet, park halindeki kamyonetin...

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

Motosiklet sürücü çarpmanın etkisiyle savrulurken motosiklet park halindeki otomobilin alına girdi

ANTALYA - Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Park halindeki kamyonetin altına sıkışan motosiklet, kamyonetin tekerlerinin arkasına taş konularak tekerlerin yükseltilmesi suretiyle çıkarıldı.

Kaza Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Pazarı istikametinden gelip Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halindeki Zafer Koçoğlu'nun kullandığı 07 LOG 55 plakalı otomobil ile, 6561 sokaktan Şeyh Şamil Caddesine çıkmakta olan Tarık Alper Görür'ün kullandığı 07 APP 204 plakalı kurye motosikleti kavşakta çarpıştı. Tarık Alper Görür'ün kullandığı motosiklet, çarpışmanın ardından yolun karşısına geçerek 8503 sokakta yol kenarında park halindeki 43 AR 574 plakalı kamyonetin altına girerek durabilirken, yola savrulan motosiklet sürücüsü Görür, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralanan Tarık Alper Görür, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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