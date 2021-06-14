Son dakika... Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

Bir son dakika haberine göre Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı, kaza anı kameraya böyle yansıdı Motosiklet sürücü çarpmanın etkisiyle savrulurken motosiklet park halindeki otomobilin alına girdi Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet, park halindeki kamyonetin...