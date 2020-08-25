Son dakika haber: Başına beton parçası düşen veteriner hekim, 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti Son dakika gündem haberine göre ADANA'da, bir apartmanın zemin katındaki iş yerinin önünde otururken, 6'ncı katın balkonundan kopan beton parçası başına düşen Veteriner Hekim Burçin Serinöz (45) tedavi gördüğü hastanede 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ADANA'da, bir apartmanın zemin katındaki iş yerinin önünde otururken, 6'ncı katın balkonundan kopan beton parçası başına düşen Veteriner Hekim Burçin Serinöz (45) tedavi gördüğü hastanede 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Ağustos günü, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veteriner Hekim Burçin Serinöz, bir apartmanın zemin katındaki veteriner kliniğinin önünde bulunan banka oturdu. Ancak kısa süre sonra, 6'ncı kattaki dairenin balkonundan kopan beton parçası, Serinöz'ün başına düştü.

Kanlar içinde yere yığılan Serinöz'ün yardımına çalışanları ile çevredekiler koştu. Aşırı kan kaybeden Serinöz, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Serinöz, 21 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti. .Burçin Serinöz'ün cenazesi yapılan otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA