Son dakika haber... Başıbüyük Ormanı içerisinde çıkan yangın havadan görüntülendi
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Son dakika haber... Başıbüyük Ormanı içerisinde çıkan yangın havadan görüntülendi

Son dakika haber... Başıbüyük Ormanı içerisinde çıkan yangın havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Maltepe'de Başıbüyük Ormanında bulunan bir hurdalıktaki tahta ve ahşap parçalarının alev almasıyla yangın çıktı.

Maltepe'de Başıbüyük Ormanında bulunan bir hurdalıktaki tahta ve ahşap parçalarının alev almasıyla yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana da sıçrayarak ağaçlara sirayet etti. Yangın anları ver yangına yapılan havadan müdahale drone ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 11.45 sıralarında Maltepe'de Başıbüyük Ormanı içerisinde bulunan bir hurdalıkta ahşap ve tahtaların tutuşmasıyla yaşandı. İddiaya göre hurdalıkta yanan ahşap ve tahtalardan yükselen alevler ormanlık alana da sıçrayarak ağaçlara sirayet etti. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile ve karadan müdahale edildi. Yangın yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın anları ve yangına yapılan müdahale drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Son dakika haber... Başıbüyük Ormanı içerisinde çıkan yangın havadan görüntülendi
Son dakika haber... Başıbüyük Ormanı içerisinde çıkan yangın havadan görüntülendi
Son dakika haber... Başıbüyük Ormanı içerisinde çıkan yangın havadan görüntülendi
Son dakika haber... Başıbüyük Ormanı içerisinde çıkan yangın havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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