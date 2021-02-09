Son dakika haber: Başbakan Merkel Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor
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Son dakika haber: Başbakan Merkel Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor

09.02.2021 00:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:38
Son dakika haber: Başbakan Merkel Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor

Son dakika gündem haberi: Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda olumlu sinyaller vermesini ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda olumlu sinyaller vermesini ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada Merkel'in tartışmalı konularda diyalog ile ilerleme kaydetmenin önemli olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son olumlu sinyalleri ile gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Şansölye'nin görüşmede AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yinelediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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