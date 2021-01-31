Son dakika haber | Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye teşekkür
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Son dakika haber | Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye teşekkür

31.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:07
Son dakika haber | Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye teşekkür

Son dakika haberi... Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci için teşekkür mesajı yayımladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci için teşekkür mesajı yayımladı.

Başakşehir'in internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla A Milli Takımımız'a kadar yükselen İrfan Can Kahveci, bir süredir Türkiye'nin güzide kulüplerinin gündemindeydi.Tekliflerin resmileşmesinin ardından değerli kulüp başkanlarıyla görüşmeler yapılmış, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün kurumsal ilkeleri gereği herkese eşit mesafede yaklaşılmıştır. Samimi bir diyalog içerisinde olunan tüm camialara teklifleri için teşekkür edilmesinin ardından yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmış ve kararvermiştir.Profesyonel futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Leipzig ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında üç gol atan, Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'e attığı golün ardından verdiği 'asker selamı'yla hepimizin göğsünü kabartan ve 'şampiyon' ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan İrfan Can Kahveci'ye bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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