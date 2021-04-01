Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 2 YARALI -AKTÜEL

Son dakika habere göre Başakşehir'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere silahlı kişilerin kaçışı, silah sesleri, yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı anları yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı