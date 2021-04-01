Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 2 YARALI -AKTÜEL
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Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 2 YARALI -AKTÜEL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Başakşehir'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Başakşehir'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere silahlı kişilerin kaçışı, silah sesleri, yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı anları yansıdı.

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 2 YARALI -AKTÜEL
Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 2 YARALI -AKTÜEL
Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 2 YARALI -AKTÜEL
Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 2 YARALI -AKTÜEL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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