Son dakika! Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de seyir halindeki kamyonun şoför mahallinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de seyir halindeki kamyonun şoför mahallinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayaşehir yolunda ilerleyen 34 GG 1663 plakalı kamyonun şoför mahallinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden şoför, kamyonu durdurarak araçtan indi. Şoför, yangın tüpüyle alevlerin büyümesini engellemeye çalışırken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyondaki yangını söndürdü.

Son dakika! Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

Son dakika! Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

Son dakika! Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika! Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title