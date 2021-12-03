BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN MEYDAN KAVGASI KAMERADA - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir'de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Başakşehir'de okuldan çıkan öğrenciler arasında kavga çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen kavgaya onlarca öğrenci katıldı. Tekme ve yumruklarla birbirine giren öğrencilerin meydan kavgası başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası görüntülendi.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN MEYDAN KAVGASI KAMERADA

BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN MEYDAN KAVGASI KAMERADA

BAŞAKŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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