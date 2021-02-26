Son dakika haberleri! Başakşehir'de kentsel dönüşüm kapsamında 10 bina yıkıldı
Son dakika haberleri... Başakşehir Belediyesi tarafından Kayabaşı'nda hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında 10 binanın yıkımı yapıldı.
Başakşehir Belediyesi tarafından Kayabaşı'nda hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında 10 binanın yıkımı yapıldı.
Güvercintepe Mahallesi 38. Sokak'taki binaların kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkımı, iş makineleri tarafından zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleşti.
Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sosyal konutların yer aldığı proje, belediyenin iştirak şirketi Başakkent A.Ş. tarafından hayata geçirilecek.
Kayabaşı'ndaki 39 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek proje alanının 17 dönümünde kat sayısı 12'yi geçmeyecek 6 blokta toplam 503 daire yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel