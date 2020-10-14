Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KAÇAK ALKOL OPERASYONU: 7 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)
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Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KAÇAK ALKOL OPERASYONU: 7 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

14.10.2020 02:06 | Son Güncelleme: 14.10.2020 02:10
Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KAÇAK ALKOL OPERASYONU: 7 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

Gelen son dakika haberlerine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Başakşehir'de belirlenen kaçak alkol imalathanelerine operasyon düzenlendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Başakşehir'de belirlenen kaçak alkol imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Depo sahibinin iş yerini 'temizlik malzemeleri imalatı yapacağım' diyerek kiraladığı öğrenildi.   Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alınırken, depo sahibi ise aranıyor. 

7 TON SAHTE ALKOL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece de Başakşehir'de 2 yeni imalathaneye daha baskın düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda depolarda etil ve metil olmak üzere yaklaşık 7 ton sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkoller ve malzemeler kamyonlarla depodan taşındı. 

"TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İMALATI YAPACAĞIZ" DİYE KİRALANMIŞ Polis ekiplerinin baskın yaptığı deponun sahibinin iş yerini kiralarken 'Temizlik malzemeleri imalatı yapacağım' diyerek tuttuğu öğrenildi. Depolarda satışa hazır hale getirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir'e sevk edilen sahte alkollerden olduğu iddia edildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçan depo sahibinin ise arandığı öğrenildi. 

Görüntü dökümü: -----------Damıtma kazanından görüntüSahte alkollerin koyulduğu bidonlarEle geçirilen sahte alkolBaskın yapılan her iki depodan detaylar Muhabir anonslar (Soner Hasırcıoğlu)

Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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