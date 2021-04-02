Son dakika haberi | Başakşehir'de iş hanının çatı katında yangın
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Son dakika haberi | Başakşehir'de iş hanının çatı katında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de bir iş hanının çatı katında yangın çıktı.

Başakşehir'de bir iş hanının çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Soba bacasından kaynaklı meydana gelen yangında, iş hanının çatısı kısa sürede alev aldı. Rüzgarında etkisiyle çatıda hızla yayılmaya başlayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNA BOŞALTILDI

Bina içerisinde bulunan ve farklı iş yerlerinde çalışan işçilerin tamamına bina boşaltıldı. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

(İHA)

Son dakika haberi | Başakşehir'de iş hanının çatı katında yangın
Son dakika haberi | Başakşehir'de iş hanının çatı katında yangın
Son dakika haberi | Başakşehir'de iş hanının çatı katında yangın
Son dakika haberi | Başakşehir'de iş hanının çatı katında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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