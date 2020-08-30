Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ AÇAN KİŞİ İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberi... Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN-Ali ABLAY / İSTANBUL DHABaşakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerledikten sonra bir binaya giren şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN-Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerledikten sonra bir binaya giren şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; devriye görevindeki bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiye saat 20.00 sıralarında "Dur" ihtarında bulundu. Kaçan şüpheli ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheli ardından belindeki silahını başına dayayıp "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" dedi. Olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Silahlı kişi bir süre havaya da ateş açarak ilerledikten sonra çevredeki bir binaya girdi. Olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin ikna çalışması sürerken özel harekat polislerinin binada ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Müzakereci polisin yaklaşık 4 saat sonra sonuç verdi. Saat00.00 sıralarında şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin binadan çıkışı sırasında görevli polisleri alkışladı.

Kaynak: DHA