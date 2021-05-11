Son dakika haber! Başakşehir'de güpegündüz silahlı kavga kamerada

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Son dakika haberleri... - Başakşehir'de güpegündüz silahlı kavga kamerada Başakşehir'de iki kişi yol ortasında birbirine girdi.

- Başakşehir'de güpegündüz silahlı kavga kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de iki kişi yol ortasında birbirine girdi. Silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle tartışan iki kişi, sokak ortasında birbirine girdi. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahına sarıldı ve karşı tarafa ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde iki kişi kavga ediyor. Taraflarda biri ateş ederken, diğeri sekerek mermiden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada araya giren bir kadın, saldırgan şahsı engellemeye çalışıyor. Bir süre sonra aracına binen zanlı olay yerinden kaçıyor.

Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ