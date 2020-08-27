Son dakika haber | Başakşehir'de gecekondu yangını korkuttu
Gelen son dakika haberine göre Başakşehir'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
27.08.2020 07:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:44
Başakşehir'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi Buhara Sokak'ta tek katlı gecekonduda yangın çıktı.
Gecekonduda yaşayan 6 kişilik aile dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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Kaynak: AA