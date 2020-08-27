Son dakika haber: Başakşehir'de gecekondu alevler içinde kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Başakşehir'de gecekondu alevler içinde kaldı

Son dakika haberi... İSTANBUL (İHA) – Başakşehir'de, tek katlı gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika haber: Başakşehir'de gecekondu alevler içinde kaldı
27.08.2020 05:13 | Son Güncelleme: 27.08.2020 05:16

İSTANBUL (İHA) – Başakşehir'de, tek katlı gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan 6 kişi, kısa sürede tüm evi saran alevlere teslim olmaktan son anda kurtuldu.

Yangın, saat 03.15 sularında Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi Buhara Sokaktaki bahçe içinde tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişinin kaldığı tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını fark eden komşuları, ev sakinlerini uyandırmaya çalıştı. Evde bulunan 6 kişi panik içinde son anda dışarı çıkabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gecekondunun yanarak alevler kaldığı anlar vatandaşların cep telefonlarına yansırken, zaman zaman ufak çaplı patlamanın sesinin geldiği duyuldu.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak, olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı Güncel
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var 3. Sayfa
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu Politika
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Ekonomi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor Güncel
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' vurgulu paylaşım
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Eğlencede başlayan kavga dışarıya sıçradı: 2 yaralı
Eğlencede başlayan kavga dışarıya sıçradı: 2 yaralı
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Burak Özçivit Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Lionel Messi Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Kız Ateş Musa Orhan
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Başakşehir'de gecekondu alevler içinde kaldı - Buhara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 05:24:56. #1.14#
title