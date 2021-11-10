Son dakika haberi | BAŞAKŞEHİR'DE 9 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZALARDA 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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Son dakika haberi | BAŞAKŞEHİR'DE 9 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZALARDA 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Başakşehir'de sabah saatlerinde aynı yol üzerinde yaklaşık 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir'de sabah saatlerinde aynı yol üzerinde yaklaşık 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Toplamda 9 aracın karıştığı kazalarda 2 sürücü yaralandı.

Aynı yol üzerindeki iki ayrı zincirleme kaza saat 08.15 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. Olimpiyat Bulvarı TEM otoyolu istikametinde seyreden araçlar yaklaşık 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kazaya karıştı. Kazaların birinde 6 diğerinde de 3 araç zincirleme kazaya karışırken 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Bazı araçlar kaza nedeniyle yan yattı. Toplam 9 aracın karıştığı kazalar nedeniyle polis ekipleri Olimpiyat Bulvarı TEM otoyolu istikametine trafik akışını durdurdu. Olay yerine gelen çekiciler ile kazaya karışan araçlar çekildi. Yoldaki parçaların da temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı.

Son dakika haberi | BAŞAKŞEHİR'DE 9 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZALARDA 2 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberi | BAŞAKŞEHİR'DE 9 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZALARDA 2 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberi | BAŞAKŞEHİR'DE 9 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZALARDA 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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