Son dakika haber! Başakşehir'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Başakşehir'de 2016'da işlettiği büfe önünde uğradığı silahlı saldırıda Selahattin Aydaş'ın (46) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2016 yılında saat 10.50 sıralarında Şahintepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Selahattin Aydaş'ın bir araçtan açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında eldeki delilleri yeniden incelemeye aldı.

Aydaş'ın öldürülmesi olayından sonra gözaltına alınan şüpheli O.K.'nin olay tarihinde İzmir'de olduğunu öne sürmesi ve cep telefonunun İzmir'de baz vermesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Polis, şüpheli O.K'nin telefonun İzmir'de sinyal verdiğini ancak bu süre içerisinde herhangi bir görüşme yapılmadığını, telefonun uzun süre aynı adreste baz vermesinden şüphelendi.

Ekipler ayrıca zanlı O.K'nin kullandığı aracın olay tarihinden önceki güzergah görüntülerini inceledi.

Şüpheli O.K'nin, Aydaş'ın öldürülmesinden önce İzmir'e gittiği, telefonunu bir adrese bıraktığı ve farklı bir araçla İstanbul'a döndüğü öne sürüldü.

Polis, 29 Ocak'ta Bağcılar, Esenler ve Başakşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda O.K'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İddiaya göre gözaltına alınan şüphelilerin, Aydaş'ın kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu, olay günü kardeşini bulamayınca büfe işleten Selahattin Aydaş'a bir araçtan silahlı saldırıda bulunup kaçtıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış