Son dakika haber! Başakşehir'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Başakşehir'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

01.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:07
Son dakika haber! Başakşehir'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Başakşehir'de 2016'da işlettiği büfe önünde uğradığı silahlı saldırıda Selahattin Aydaş'ın (46) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de 2016'da işlettiği büfe önünde uğradığı silahlı saldırıda Selahattin Aydaş'ın (46) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2016 yılında saat 10.50 sıralarında Şahintepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Selahattin Aydaş'ın bir araçtan açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında eldeki delilleri yeniden incelemeye aldı.

Aydaş'ın öldürülmesi olayından sonra gözaltına alınan şüpheli O.K.'nin olay tarihinde İzmir'de olduğunu öne sürmesi ve cep telefonunun İzmir'de baz vermesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Polis, şüpheli O.K'nin telefonun İzmir'de sinyal verdiğini ancak bu süre içerisinde herhangi bir görüşme yapılmadığını, telefonun uzun süre aynı adreste baz vermesinden şüphelendi.

Ekipler ayrıca zanlı O.K'nin kullandığı aracın olay tarihinden önceki güzergah görüntülerini inceledi.

Şüpheli O.K'nin, Aydaş'ın öldürülmesinden önce İzmir'e gittiği, telefonunu bir adrese bıraktığı ve farklı bir araçla İstanbul'a döndüğü öne sürüldü.

Polis, 29 Ocak'ta Bağcılar, Esenler ve Başakşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda O.K'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İddiaya göre gözaltına alınan şüphelilerin, Aydaş'ın kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu, olay günü kardeşini bulamayınca büfe işleten Selahattin Aydaş'a bir araçtan silahlı saldırıda bulunup kaçtıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Halsey Sezen Aksu Acun Ilıcalı Didem Kınalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Tüm Haberler Manisa Oyunlar Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Başakşehir'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:32:06. #1.14#
title