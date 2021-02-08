Son dakika haber: Bartın Üniversitesi'nin projesiyle sürdürülebilir mera ekosistemine katkı sağlanacak
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Son dakika haber: Bartın Üniversitesi'nin projesiyle sürdürülebilir mera ekosistemine katkı sağlanacak

08.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:21
Son dakika haber: Bartın Üniversitesi'nin projesiyle sürdürülebilir mera ekosistemine katkı sağlanacak

Son dakika haberi... Bartın Üniversitesi'nin TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle yangın sonrası mera ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri araştırılarak tedbirler belirlenecek.

Bartın Üniversitesi'nin TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle yangın sonrası mera ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri araştırılarak tedbirler belirlenecek.

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Palta'nın yürütücülüğünü yaptığı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel'in araştırmacı olarak görev aldığı "Yangının Vejetasyon, Bazı Toprak Özellikleri ve Arbusküler Mikorizal Fungusların Kök Kolonizasyonuna Etkilerinin Araştırılması" adlı proje desteklenmeye değer bulundu.

TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında hazırlanan projeyle yangın sonrası mera ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Doç. Dr. Şahin Palta, gazetecilere, mera alanlarının en ucuz kaba yem kaynakları olduğunu söyledi.

Mera ekosisteminin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile yem değeri yüksek olan çok sayıdaki doğal mera bitkisinin korunacağını ifade eden Palta, şöyle konuştu:

"Böylece daha kaliteli et ve süt üretimi sağlanacak. 12 ay sürecek projede, mera ekosisteminin vazgeçilmez bileşenlerinden ve meranın sürdürülebilirliği için çok önemli olan arbusküler mikorizal fungusların varlığı belirlenecektir. Ayrıca, proje sonuçlarına göre elde edilecek tedbirler sayesinde özellikle oldukça eğimli bir arazide bulunan mera alanında meydana gelebilecek erozyon da engellenmiş olacaktır. Böylece, yoğun hayvancılık yapılan bölgenin kırsal ve bölgesel kalkınmasına katkı sağlanmış olacaktır."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da 'üreten üniversite' anlayışıyla proje sayılarını her geçen yıl arttırdıklarını ifade ederek sadece geçen yıl 9 milyon liraya yakın bir dış kaynağı araştırmalarda kullanmak üzere üniversiteye kazandırdıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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