Son dakika haber... Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber... Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
24.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:36

Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütlerini deşifre etmek, örgütlü suçlar ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyü ile Muğla, Zonguldak ve İstanbul'da komando birliklerinin desteğiyle eş zamanlı operasyona düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, Küre Dağları Milli Park sınırlarında tarlaya ekili 3 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde ise 1 kilogram kubar esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 4 sulama havuzu, 1 adet nöbet kulübesi bulundu. Ayrıca dedektör, klonlama makinesi, kama, sayvan, bol miktarda fişek, kartış ile dijital dökümana el konuldu.

Operasyon sonucunda Bartın'da 9, İstanbul'da 2, Muğla'da 1 ve Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere 1'i kadın toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.Y. (40), N.Y. (33), M.Ö. (48), A.Y. (54), H.Ö. (20), M.C. (54), S.Ö. (46), M.E. (59), C.U. (46), Ş.Z. (32), C.K.(35), E.B. (34) ve A.C. (45), "örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, Orman Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na karşı suç işlemek" suçlarından bugün sabah erken saatlerde Bartın Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BARTIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Dünya
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Ekonomi
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü
Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fatih Portakal'ın yenine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu
Fatih Portakal'ın yenine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 22:56:47. #1.14#
title