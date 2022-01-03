Son dakika haber: Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi, yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı - Haberler
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Son dakika haber: Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi, yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi, yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldıBARTIN Bartın Irmağı'nda eriyen kar nedeniyle su seviyesi yükselirken, iskeleler ve yürüyüş yolları sular altında kaldı.

BARTIN (İHA) - Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi, yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı

BARTIN Bartın Irmağı'nda eriyen kar nedeniyle su seviyesi yükselirken, iskeleler ve yürüyüş yolları sular altında kaldı.

Bartın'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışlarıyla birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken yer yer 1 metrenin üzerine çıktı. Kentte son 2 gündür etkili olan sağanak yağışlarla birlikte karlar erimeye başladı. Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi eriyen karlarla birlikte yükseldi. Çağlayan mevkiinde büfe, aydınlatma direkleri ve yürüyüş yolları sular altında kalırken tekne turlarının düzenlendiği Yalı mevkiinde ise iskeleler sulara gömüldü.

Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerine ulaşım sağlayan bağlantı yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 8 köye ulaşım için vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Ekipler gece boyunca kent genelinde taşkın riskine karşı tedbir alırken su seviyesinin sabah saatlerinde düşmeye başladığı görüldü.

Son dakika haber: Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi, yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı

Son dakika haber: Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi, yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı

Son dakika haber: Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi, yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

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