Son dakika haber: Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var - Haberler
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Son dakika haber: Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var

Son dakika haberler: Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var.

BARTIN (İHA) - Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var - BARTIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var - Haberler
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