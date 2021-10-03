Son dakika haber: Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var
Son dakika haberler: Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var.
BARTIN (İHA) - Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var - BARTIN
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