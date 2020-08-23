Son dakika haber | Bartın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber | Bartın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Bartın'da bir otomobille çarpıştıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ırmağa düştü.

23.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:09

Bartın'da bir otomobille çarpıştıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ırmağa düştü.

Alınan bilgiye göre, Eda Ç. (25) idaresindeki 06 ROK 68 plakalı otomobil, Kanlıırmak Caddesi üzerinde Mustafa A. yönetimindeki (51) otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Bartın Irmağı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Eda Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika haber | Bartın'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

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