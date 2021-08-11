Son dakika haber... Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi
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Son dakika haber... Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi

Son dakika haber... Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bartın'da şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar ve ekiplerin çalışmaları drone ile görüntülendi.

Bartın'da şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar ve ekiplerin çalışmaları drone ile görüntülendi.

Ulus ilçesi ile Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelan bölgesinde, Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan yaşlı kadının bulunması için de arama faaliyetleri, şiddetli yağışa rağmen aralıksız sürdürülüyor.

Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.

Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.

Sel sularına kapılan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, moloz ve çamur birikintilerini temizleme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan sel ve heyelanın yol açtığı hasar, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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