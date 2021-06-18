Son dakika haber: Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da depoya düzenlenen sahte ilaç operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Bartın'da depoya düzenlenen sahte ilaç operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskiemirler köyünde depo olarak kullanılan binaya jandarma ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda etil alkol, ilaçlar için son kullanma etiketleri, el dezenfektanları, oksijenli su, son kullanma tarihi baskı kaşesi, poşet yapıştırma makinesi ile elektronik tartının aralarında olduğu 100 bin adedi aşkın muhtelif malzemeye el konuldu.

Tarihi geçmiş ilaçları son kullanma tarihlerini güncelleyerek piyasaya sürmeye çalıştığı ve sahte ilaç ürettiği iddia edilen şüpheli Yunus K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, depo olarak kullanılan eski okul binası ekiplerce mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı