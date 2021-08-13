Son dakika haber... Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
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Son dakika haber... Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bartın'da köprünün yıkılma anları kameradaBartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada

BARTIN -Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü. Karabük - Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı. Köprünün yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniğide gözler önüne serdi.

Önceki gün akşam saatlerinde yıkılan köprü sonrası bölgede inceleme yapa AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve beraberindeki heyet ile gazeteciler bölgede mahsur kalmış ardından saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Son dakika haber... Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
Son dakika haber... Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
Son dakika haber... Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
Son dakika haber... Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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