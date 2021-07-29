Son dakika haber | Bartın'da güvenlik kamerasına yansıyan bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı
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Son dakika haber | Bartın'da güvenlik kamerasına yansıyan bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı

Son dakika haber | Bartın'da güvenlik kamerasına yansıyan bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bartın'da bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı, şüpheli tutuklandı.

Bartın'da bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı, şüpheli tutuklandı.

Kent merkezi Hendekyanı Caddesi'nde H.N. (41) ile aralarında husumet bulunan A.O.K. (56) ve oğlu B.K. (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada A.O.K. ve B.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.N, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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