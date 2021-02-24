Son dakika haber... Bartın'da batan yük gemisi su altı kamerasıyla görüntülendi
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Son dakika haber... Bartın'da batan yük gemisi su altı kamerasıyla görüntülendi

24.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:59
Son dakika haber... Bartın'da batan yük gemisi su altı kamerasıyla görüntülendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında 17 Ocak'ta kötü hava koşulları nedeniyle batan 114 metrelik Palau bandıralı kuru yük gemisi, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında 17 Ocak'ta kötü hava koşulları nedeniyle batan 114 metrelik Palau bandıralı kuru yük gemisi, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşırken olumsuz hava koşulları nedeniyle batan "ARVIN" isimli gemide uzman dalgıçlar tarafından çalışma yapıldı.

Kuru yük gemisinin yakıtının sorunsuz şekilde boşaltılması için dalgıçlar hazırlıklarını tamamlayıp yakıt boşaltma işlemi başlattı. 4 gün süren çalışmalarda dalgıçlar, ayrıca kayıp 3 mürettebat için hassas arama gerçekleştirdi.

Gemideki tüm kamaralar, makine dairesi, kaptan köşkü ekipler tarafından arandı. Geminin kırılan ön bölümünün arka tarafından yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu belirtilirken, baş tarafı ise ters şekilde batık halde bulundu.

Görüntüler su altı kameralarınca kaydedildi

Öte yandan dalgıçların çalışmaları su altı kameralarına yansıdı. Görüntülerde, geminin etrafında çalışan sanayi dalgıçlarının kayıp mürettebata ulaşmak için her noktayı incelediği görülüyor.

Geminin kaptan köşkünde, makine dairesinde yürütülen çalışmaların yer aldığı görüntülerde ekipler görüş mesafesinin düşük olduğu yerlerde ise fenerlerle arama yapıyor.

Olay

İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3'ünün cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı. Gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışma başlatılmış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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