Son dakika haber... Bartın'da Atatürk ve Şehitler Müzesi açıldı
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Son dakika haber... Bartın'da Atatürk ve Şehitler Müzesi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberlerine göre Bartın'da Atatürk ve Şehitler Müzesi açıldı Bartın Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde açılışı yapılarak hizmete sunuldu.

Bartın'da Atatürk ve Şehitler Müzesi açıldı

BARTIN - Bartın Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde açılışı yapılarak hizmete sunuldu.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken daha sonra Kur'an Kerim tilaveti okundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın açılış törenindeki konuşmasında, "Bugün burada bir müzenin açılışının yapılmasının ötesinde milli birlik ve bütünlük duygusunun geleceğe aynı heyecan ve azimle taşınmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1071'de Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte aradan geçen 950 yıl boyunca Anadolu topraklarımızın her karışı şehit kanlarımızla sulanmıştır. Dinimiz yüce İslam'da peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şehitlik mertebesidir. Bizler için çok kutsal olan aziz şehitlerimizin hatıralarının ebediyete kadar yaşatılması, bağımsızlık ve vatan uğruna verilen mücadelenin iyi bilinip geleceğe aktarılması her ferdin görevi olmalıdır." Dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner ise, "Bugün açılışını yaptığımız Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitler Müzesi ilimize değer katacaktır. İlimizin Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize verdiği değeri ve önemin tescillenmiş bir simgesi olacaktır. Bartın turizmiyle, tarihiyle, sanatıyla her gün ilerlemektedir. Bu müzenin bu ilerleyişe de katkı sunacağını düşünüyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize de sağlık selamet diliyorum." İfadelerinde bulundu.

Tören konuşmalarının ardından açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. Daha sonra davetliler Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi'ni gezerek müze görevlilerinden bilgiler aldılar.

4 katlı müzenin dış cephesinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan günümüze Bartın nüfusuna kayıtlı 791 şehidin ismi işlenirken ayrıca müze içindeki bir alanda 791 şehidin isim bilgilerinin yer aldığı künyeler sergileniyor.

Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal boyutlardaki balmumu heykeli ile yine balmumu heykelleri ile desteklenen savaş dekorları, Bartınlı terör şehitlerinin eşyaları ve emanetleri müzenin ilgi gören alanları arasında yer alıyor.

Müzede Bartın'da ilk kez video maping uygulamasına da yer verildi.

Son dakika haber... Bartın'da Atatürk ve Şehitler Müzesi açıldı
Son dakika haber... Bartın'da Atatürk ve Şehitler Müzesi açıldı
Son dakika haber... Bartın'da Atatürk ve Şehitler Müzesi açıldı
Son dakika haber... Bartın'da Atatürk ve Şehitler Müzesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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