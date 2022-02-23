Son dakika haber... Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı

AA, Selim Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Bartın'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

BARTIN (AA) - Bartın'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Demirciler Mahallesi'nde, Emin A. (24) ile arkadaşı Cengiz Güngörür (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin A, bıçakla Güngörür'ü yaraladı.

Ağır yaralanan Güngörür, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Emin A. polis ekiplerince yakalandı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Bartın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title