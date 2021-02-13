Son dakika haber! Bartın'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Bartın'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

13.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:56
Son dakika haber! Bartın'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Bartın'ın Ulus ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bartın'ın Ulus ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Abdipaşa beldesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Abdipaşa, Ulus ve Bartın belediyelerinden ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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