Son dakika haber... Bartın'da ağaçta mahsur kalan kediyi AFAD ve polis ekipleri kurtardı
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Son dakika haber... Bartın'da ağaçta mahsur kalan kediyi AFAD ve polis ekipleri kurtardı

16.02.2021 01:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:24
Son dakika haber... Bartın'da ağaçta mahsur kalan kediyi AFAD ve polis ekipleri kurtardı

Son dakika habere göre Bartın'da ağaçta mahsur kalan kedi, AFAD ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'da ağaçta mahsur kalan kedi, AFAD ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Bartın Irmağı'nın Kemerköprü mevkisinde ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, ağacın olduğu alana inerek kediyi kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtarmak için uzun uğraş veren ekipler sonuç alamayınca çareyi ağacı halatla çekmekte buldu.

Kedinin bulunduğu dal, bağlanan halat yardımıyla polis ve AFAD ekipleri tarafından kıyıya doğru çekildi. Dala tırmanan kedi kıyıya atlayarak gözlerden kayboldu.

Kurtarma çalışmasına katılan ekiplerin sevinç yaşadığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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