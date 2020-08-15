Son dakika haber: Bartın'da 65 yaş üstündekilerin nikah ve düğünlere katılımı kısıtlandı
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Son dakika haber: Bartın'da 65 yaş üstündekilerin nikah ve düğünlere katılımı kısıtlandı

Son dakika gündem haberine göre Bartın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışındaki 65 yaş üstü kişilerin, nikah, düğün, kına ve kız isteme etkinliklerine katılmasının yasaklandığını bildirdi.

Son dakika haber: Bartın'da 65 yaş üstündekilerin nikah ve düğünlere katılımı kısıtlandı
15.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:48

Bartın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışındaki 65 yaş üstü kişilerin, nikah, düğün, kına ve kız isteme etkinliklerine katılmasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kentte aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespitler sonrası 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi dışında, nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklanmıştır. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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