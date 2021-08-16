Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
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Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BOLU'da, TEM Otoyolu'nda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu Abdülsamet Doğan (28) yaşamını yitirdi.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu Abdülsamet Doğan (28) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Abdülsamet Doğan idaresindeki motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yola düşen Abdülsamet Doğan, metrelerce sürüklenerek bariyerin arasında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi Abdülsamet Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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