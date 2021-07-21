Son dakika haber: BARİYER, OTOMOBİLE SAPLANDI 2 ÖLÜ, 4 YARALI
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Son dakika haber: BARİYER, OTOMOBİLE SAPLANDI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce refüje, ardından da takla atıp yolun sağındaki bariyere çarptı.

AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce refüje, ardından da takla atıp yolun sağındaki bariyere çarptı. Bariyerin motor bölümünden girip arka kısmından çıktığı otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Murtaza Kara (67) yönetimindeki 34 RH 6665 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Savrulup takla atan otomobil, bu kez de yolun sağındaki bariyere çarptı. Bariyer, otomobilin motor bölümünden girip arka kısmından çıktı. Kazada araçta bulunan Özkan Kara (41) ve Ayten Kara (66) yaşamını yitirdi, sürücü Murtaza Kara ile Kübra (29) ve Ali Yaman Kara (3) ve Ayşegül Okutan (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın görgü tanığı Abdurrahman Çam, 'Sürücü benim aracımı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Yalpa yapan araç yolda takla atarak bariyerlere saplandı. Bana göre araç hızlıydı. Bizi geçince kaza oldu' dedi.

Son dakika haber: BARİYER, OTOMOBİLE SAPLANDI 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haber: BARİYER, OTOMOBİLE SAPLANDI 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haber: BARİYER, OTOMOBİLE SAPLANDI 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haber: BARİYER, OTOMOBİLE SAPLANDI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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