Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komandoların 4'ü Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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