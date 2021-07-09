Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komandoların 4'ü Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık