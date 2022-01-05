Son dakika haberi! MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT, MALATYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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