Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dil ve din eğitimi desteği veriliyor
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Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dil ve din eğitimi desteği veriliyor

08.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:43
Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dil ve din eğitimi desteği veriliyor

Son dakika haberler... Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde, halkın talebi doğrultusunda Türkiye'nin desteğiyle dini eğitim veriliyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde, halkın talebi doğrultusunda Türkiye'nin desteğiyle dini eğitim veriliyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halkın talebi doğrultusunda Şanlıurfa İl Müftülüğü desteğiyle Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersleri veriliyor.

Tel Abyad'ın merkezindeki Ömer Bin Hattap ile Alibecliye camilerinde kurslarda başarı gösteren 240 öğrenci çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Türkçe dersleri de veriliyor

Öte yandan, Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde verilen Türkçe kursları da yoğun ilgi görüyor. Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle verilen Türkçe derslerine, öğretmenler ve yerel güvenlik görevlileri de katılıyor.

Uzun yıllar terör örgütlerinin baskısı altında kalarak milli ve manevi duygularından koparılmaya çalışılan bölge çocukları, Barış Pınarı Harekatının ardından eğitim öğretim hayatına yeniden dönmenin heyecanını yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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