MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA, -


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