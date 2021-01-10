Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi
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Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi

10.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:47
Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılardan korunmaları için eğitim verildiği duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılardan korunmaları için eğitim verildiği duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı" denildi.


Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi
Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi
Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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