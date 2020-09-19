Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
19.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:06

Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Ferdi Türkten
Ferdi Türkten
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülay Deniz Akkaya Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Adana Rusya Milli Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 17:07:22. #1.14#
title