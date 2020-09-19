Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem haberi: Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
19.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:06
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA