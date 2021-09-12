Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber: Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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