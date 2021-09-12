Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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