Son dakika haberi... MSB: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş... - Haberler
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Son dakika haberi... MSB: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş...

Son dakika haberi... MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre MSB: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi.

MSB: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ Ypg'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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