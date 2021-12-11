Son dakika haberi... MSB: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş...
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi.
MSB: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ Ypg'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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