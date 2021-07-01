Son dakika haber: Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı

Son dakika haber: Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kentsel dönüşüm için yeni bir adım daha atılırken, Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kentsel dönüşüm için yeni bir adım daha atılırken, Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı. Barış Mahallesi sakinleri; ihalesi 30 Temmuz'da yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında tapu devirlerini, Toplu Konut İdaresine (TOKİ) yapmaya devam ediyor.

Akdeniz belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, konutlarının tapu devir işlemleri için Yenişehir Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden Barış Mahallesi sakinleri ile buluşarak proje hakkında açıklama yaptı. Başkan Gültak, "Barış Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız, kentsel dönüşüm projesi kapsamında, tapularını TOKİ adına belediyemize devretmeye devam ediyor. Süreç hızla devam edecek ve inşallah 30 Temmuz 2021 tarihinde de Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin başlaması amacıyla ihale gerçekleşecek. Böylelikle tapularını TOKİ'ye devreden ve ardından evlerini boşaltan vatandaşlarımıza da kira yardımları hemen başlatılacak" dedi.

"Akdeniz ve Mersin'i değiştirmek için çalışıyoruz"

Barış Mahallesi sakinleriyle sohbet eden Gültak, "Cumhurbaşkanımız da kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyor. Bize de 'Akdeniz'i mutlaka değiştirecek ve dönüştüreceksiniz' yönünde talimatı var. Bizler de bunun gereğini yapmaya, vatandaşlarımıza güvenli ve modern yapılar; her yönüyle planlı ve düzenli bir kent ve sağlıklı yaşam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Bizlere güvendikleri ve inandıkları için de Barış Mahallesi sakinlerine gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İhalenin ardından proje hızla başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak"

Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hızla başlayacağını ve tıpkı Çay Mahallesinde yükselen 500 konutluk proje gibi kısa sürede biteceğini de kaydeden Gültak, "Akdeniz ve Mersin'in değişimi, gelişimi ve daha da yaşanılabilir olmasının yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini sürekli söylüyoruz. Bu bilinçle oldukça önem verdiğimiz TOKİ projelerine vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiğini görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Hak sahibi vatandaşlarımız hiç merak etmesin, projede bütün süreçler onların lehine olacak. Akdeniz'i hep birlikte değiştirmeye devam edeceğiz. Barış Mahallemize, Akdeniz'e ve Mersin'e şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hak sahibi vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getirerek, Akdeniz ve Mersin'in değişeceğine inandıklarını ifade ettiler. Projenin bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini de belirten vatandaşlar, Barış Mahallesini tamamen değiştirecek projenin hayata geçmesini sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler. - MERSİN

Son dakika haber: Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı
Son dakika haber: Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı
Son dakika haber: Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı
Son dakika haber: Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir tanesi bile ihracatı durdurabiliyor... Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği' geri döndü
Bir tanesi bile ihracatı durdurabiliyor... Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Emre Kocadağ Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:27:30. #1.16#

title