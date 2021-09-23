Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'dan 2 milyon Euro bonservisle Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in (17) yeni takımında serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak açıklandı.

2012 yılında henüz 8 yaşındayken Mersin 1'inci Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'nin alt yaş takımında oynayan ve dayalı döşeli evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olan Emre Demir, bu transferden 7 sene sonra 2019 yılında Süper Lig golünü sarı kırmızılı formayla attı. Emre o dönem attığı gol ile halen Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını koruyor. 2019 yılından bu zaman kadar A takımda yer alan Emre Demir, bugüne kadar oynadığı 29 lig maçında 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Kayserispor'un genç futbolcusu, bugün açıklanan transfer ile Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu. Genç futbolcunun serbest kalma bedeli ise, 400 milyon Euro olarak belirlendi. Konuyla ilgili Barcelona resmi sayfasında yapılan açıklamada, "Emre Demir'le sözleşme imzalandı. Barcelona ve Kayserispor, Emre Demir'in 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmede 2 milyon Euro artı değişkenler karşılığında transferi için anlaşmaya vardı. Satın alma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlenecek. Oyuncu, bu sezonun sonuna kadar Türkiye kulübünde kalacak ve ardından Barça B kurulumunun bir parçası olacak" ifadelerine yer verildi.