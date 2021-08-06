BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Haberler | Güncel

SİVAS'ta boş bir arazideki barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS'ta boş bir arazideki barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kızılırmak Mahallesi'nde boş arazideki bir barakada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız

Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)
Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Şevval Şahin Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:55:16. #1.15#

title