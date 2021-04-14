Son dakika haber: Baraka yangında kül oldu
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Son dakika haber: Baraka yangında kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Baraka yangında kül oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde barakada meydana gelen yangın sonrası ekipler seferber oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde barakada meydana gelen yangın sonrası ekipler seferber oldu.

Olay, ilçeye bağlı Köseler Mahallesi'nde mezarlık altında bulunan bir arazideki barakada meydana geldi. Nedeni henüz belli olmayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Alevler, Kışla Mahallesinden de görülürken, ihbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın alanına ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası baraka kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürürken Cevdet Öcal barakanın kundaklandığını iddia etti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber: Baraka yangında kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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